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Омск под снегом

Автор:
denis555
Дата публикации:
01:07
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Город засыпан снегом , коммунальщики не работают.

  • 7
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Комментарии (0)

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