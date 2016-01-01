Сошёл снег, сошёл и асфальт на дорогах - репортаж из Северного округа столицы

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Традиционная для весны тема - сошёл снег, сошёл и асфальт на дорогах. Весна в этом году попыталась чуть раньше срока вступить в свои права. Зима же не сдавалась. Отсюда то положительные температуры воздуха, то отрицательные. И так довольно часто за короткий промежуток времени. Российский асфальт не выдерживает таких испытаний. Ямы на дорогах появляются, как грибы после дождя. На Лихоборской набережной, что на севере столицы, ямы расположились… прямо у ворот организации, которая отвечает за содержание дорог. Называется она - ГБУ «Автомобильные дороги Северного административного округа». На проезжей части на расстоянии в 10 метров насчитывается около 10 ям различной длины и глубины. Самая большая в длину около 180 мм, а в глубину - 7 мм. Едущие водители в последний момент замечают, что отрезок дороги имеет сюрпризы. Они резко снижают скорость, чтобы не повредить колёса. Осложняет обзор и то, что ямы полностью заполнены водой. Днём ямы хоть как-то видны. В тёмное время суток водители рискуют повредить свой автомобиль. И такая картина наблюдается по всему городу и по всей стране. Дорожные службы заделывают ямы. Для этого в столице надо писать на специальный портал "Наш город", а в Подмосковье - "Добродел". В течение 8 дней яму залатают. Правда, то, как они заделывают - лучше не видеть. Набросают битумную смесь кое-как в лужи - и "сойдёт". На последних секундах репортажа видна подобная работа дорожников в полной красе. Такого рода "заплатки" продержатся максимум 2 недели.