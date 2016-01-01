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Светодиодная инсталляция "Кремль" привлекает любителей селфи

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:23
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Светодиодный Кремль около ТЦ "Европейский" привлекает к себе любителей селфи и памятных фотографий.

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