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Технические работы на фасаде "Дома-книжки" на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:25
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Днем бригада рабочих выполняла технические работы на фасаде "Дома-книжки" на Новом Арбате.

  • 12
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