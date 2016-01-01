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В банном комплексе на севере Москвы произошел пожар

Автор:
Георгий Кальян
Дата публикации:
20:23
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В банном комплексе в Новопетровском проезде на севере Москвы произошел пожар.

  • 27
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