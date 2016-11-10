Серьезная авария на 540 км трассы М10 "Россия"
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- Дата публикации:
- 18:29
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26.02.17. на 540 км трассы М10 "Россия" в Новгородской области произошло серьезное ДТП с двумя пострадавшими. Столкнулись два автомобиля фургон "ГАЗель" и "БМВ". Оба автомобиля двигались в попутном направлении со стороны Санкт-Петербурга. Обстоятельства ДТП выясняются. В результате ДТП пострадало два человека. Пострадал пассажир а/м "ГАЗель" (травма головы) и пассажир а/м "БМВ" он оказался зажатым в автомобилн. О травмах пассажира БМВ точно не известно.
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