Серьезная авария на 540 км трассы М10 "Россия"

Автор: Reporter Дата публикации: 18:29

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26.02.17. на 540 км трассы М10 "Россия" в Новгородской области произошло серьезное ДТП с двумя пострадавшими. Столкнулись два автомобиля фургон "ГАЗель" и "БМВ". Оба автомобиля двигались в попутном направлении со стороны Санкт-Петербурга. Обстоятельства ДТП выясняются. В результате ДТП пострадало два человека. Пострадал пассажир а/м "ГАЗель" (травма головы) и пассажир а/м "БМВ" он оказался зажатым в автомобилн. О травмах пассажира БМВ точно не известно.