Подводный ремонт дороги в Воронеже

Автор: KOSIK1986 Дата публикации: 27.02 23:47

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В Воронеже по адресу улица Героев Сибиряков, дом 12А, проводили подводный ремонт дороги.

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/179603

Спустя два часа дорога была как до ремонта.