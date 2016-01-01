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Подводный ремонт дороги в Воронеже

Автор:
KOSIK1986
Дата публикации:
27.02 23:47
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В Воронеже по адресу улица Героев Сибиряков, дом 12А, проводили подводный ремонт дороги.


Спустя два часа дорога была как до ремонта.

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