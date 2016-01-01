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Лебеди зимой в Краснодарском крае

Автор:
semen13
Дата публикации:
27.02 23:40
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Краснодарский край, станица Брюховетская. Зима, лебеди. Красота во всём.

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