Газопровод "паутиной" опутал улицы и дома в посёлке Орёл Пермского края

Автор: Свѣтлана Ахмедова Дата публикации: 27.02 23:26

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В 2016 году в п. Орел начали вести очередной участок распределительного газопровода по ул. Ленина, 1 Мая, пер. Пирожкова. Полоса отвода под строительство газопровода попадает в границы территории объекта археологического наследия «Орел поселение». Строительство подземного газопровода в границах археологического памятника запрещено в связи с нарушением культурного слоя при проведении земельных работ. Решили этот вопрос выведением проблемного участка наружу посредством установления на опоры. В итоге это создало неудобства жителям, которые в большинстве своем не подключены к газу. Это изуродовало улицы, создает опасность в случае непредвиденных техногенных аварий в результате человеческого фактора. Некоторые трубы проходят прямо перед окнами. Такие сооружения становятся помехой в случае ведения строительства, ремонта дома. Жильцы письменно излагали свое несогласие с текущим положением дел, но к ним не прислушивались, проще сказать, проигнорировали, ведь всё кажется по закону. Теперь так и жить?