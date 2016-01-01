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Главная  /  Репортажи  /  Дорожное полотно в центре города Ростов-на-Дону похоже на дорогу, разрушенную военной артиллерией

Дорожное полотно в центре города Ростов-на-Дону похоже на дорогу, разрушенную военной артиллерией

Автор:
Аноним
Дата публикации:
27.02 22:46
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В городе Ростове-на-Дону есть переулок Крепостной, дорожное полотно этого переулка на протяжении от ул. М. Горького до ул. Текучёва находится в ужасном состоянии, сплошные выбоины. Объехать эти выбоины практически невозможно. Граждане уже давно сообщают властям о данной проблеме, дорожные службы осуществляют ямочный ремонт, но его хватает лишь на пару месяцев, ездить по этой дороге совершенно невозможно. В 2018 году наш город готовится провести чемпионат мира по Футболу, приедет много иностранных гостей, а тут в самом центре такой позор.

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