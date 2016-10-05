Февральская гроза в Нижневартовске

Автор: Денис Багаев Дата публикации: 27.02 23:09

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Удивительное дело! Зимой... в феврале... в Нижневартовске замечена гроза! Плюс к ней добавился сильный ветер (как передают синоптики 16м\с) и снег.

Гроза в Нижневартовске. Видео 1