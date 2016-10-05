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Февральская гроза в Нижневартовске

Автор:
Денис Багаев
Дата публикации:
27.02 23:09
  • 16
  • 1

Удивительное дело! Зимой... в феврале... в Нижневартовске замечена гроза! Плюс к ней добавился сильный ветер (как передают синоптики 16м\с) и снег.

Гроза в Нижневартовске. Видео 1

  • 16
  • 1

Комментарии (1)

  • Денис Багаев
    27.02 23:06
    На втором видео глюк при загрузке появился - вспышка от молнии зависла на несколько секунд. В оригинале не так.
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