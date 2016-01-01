В городе Нижний Ломов Пензинской области не вывозят мусор

Автор: Дмитрий Колузаев Дата публикации: 00:56

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В г. Нижний Ломов, на пресечении ул. Урицкого и Сергеева находится контейнерная площадка, которая каждый понедельник (и не только) превращается в то, что вы видите на видео. После обращения с жалобами в администрацию, СЭС, управляющую компанию, результат всегда один - приезжают, убирают и отписываются что проблема устранена. После чего проходит 2-3 дня и всё превращается в свалку мусора. На эту точку мусор возят проезжающие мимо и направленно предприниматели, строители и другие граждане со всего города. Данное место привлекает к себе бомжей, и бродячих собак, которые рвут пакеты и разбрасывают содержимое, которое ветром разносит по всей улице.