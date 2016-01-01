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На Калужском шоссе БМВ врезался в бетонные блоки и сгорел

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
03:50
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Автомобиль БМВ врезался в бетонные блоки. Иномарка двигалась по Калужскому шоссе в сторону Москвы. На 47 километре трассы посередине проезжей части продолжительное время идут дорожные работы. Место работ огорожено бетонными блоками и выставлена предупреждающая световая сигнализация. Водитель БМВ, заметив блоки, стал тормозить, однако Калужское шоссе от 66 километра до деревни Сосенки за ночь сильно обледенело и не было обработано реагентами. Машина стала неуправляемой и скользя, врезалась в бетонные блоки. После ДТП машина загорелась. Водитель иномарки самостоятельно покинул машину и не пострадал. Очевидцы пытались помочь потушить машину водителю, но пламя только усилилось. На место ДТП были высланы два пожарных подразделения. На ликвидацию огня потребовалось около 15 минут. Сразу после аварии район места ДТП был обработан реагентами силами коммунальных служб.

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