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Нарушение техники безопасности при ремонте кровли жилого дома в Норильске

Автор:
sergej.bdfyjd
Дата публикации:
08:38
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В городе Норильске подрядчики или управляющая компания положила на мягкую кровлю кровельное железо, облокотив на ограждение судя по пачке от 500 до 1500 кг. Безопасность на нуле, рядом детская площадка и играют дети. Уже всем известно, что ветрами по сносило крыши, видимо ждут пургу и ветер. Уже был случай на этой же крыше, также лежала почка старого кров железа, поднялся ветер и все начало летать. Звонили в ук, в МЧС и полицию, и никто не может принять решение, ссылаясь что не в ихней компетенции. Но если вдруг кого убило бы, приехали бы все.

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