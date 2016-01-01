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Главная  /  Репортажи  /  Тюменские подростки убегали от инспектора ГИБДД в Тюмени

Тюменские подростки убегали от инспектора ГИБДД в Тюмени

Автор:
vasel86
Дата публикации:
08:50
  • 19
  • 0

Подростки где-то взяли машину, катались, но когда их захотели остановить сотрудники ДПС, все вышли из машины и убежали в рассыпную.

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Комментарии (0)

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