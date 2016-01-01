Тюменские подростки убегали от инспектора ГИБДД в Тюмени

Автор: vasel86 Дата публикации: 08:50

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Подростки где-то взяли машину, катались, но когда их захотели остановить сотрудники ДПС, все вышли из машины и убежали в рассыпную.