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Большая пробка образовалась на трассе Белорецк -Уфа

Автор:
Рустам Рахматуллин
Дата публикации:
13:22
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Длинная пробка образовалась на трассе Белорецк -Уфа. Всему виной сложные погодные условия.

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