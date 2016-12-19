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Мусорные кучи скопились во дворах домов в Астрахани

Автор:
armantyleshev
Дата публикации:
13:27
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На протяжении 1 года жители города наблюдают хамское бездействие властей и компании по перевозке ТБО, летом в городе стоит отвратительная вонь, при малейшем ветре все разлетается по улицам, в мусоре лазают черви и инородные насекомые, наступает лето и это все вновь может привести к вспышке инфекционной эпидемии. Просьба от всех жителей города Астрахани помочь нам в решении данной ситуации.

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