Мусорные кучи скопились во дворах домов в Астрахани

Автор: armantyleshev Дата публикации: 13:27

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На протяжении 1 года жители города наблюдают хамское бездействие властей и компании по перевозке ТБО, летом в городе стоит отвратительная вонь, при малейшем ветре все разлетается по улицам, в мусоре лазают черви и инородные насекомые, наступает лето и это все вновь может привести к вспышке инфекционной эпидемии. Просьба от всех жителей города Астрахани помочь нам в решении данной ситуации.