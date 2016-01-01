Фура вылетела в кювет городе Ефремов Тульской области

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Движение грузового транзитного транспорта через город Ефремов запрещено. Разрешено движение в объезд по химзаводской трассе. Так же в связи с аварийным состоянием Иноземского моста движение по нему заблокировано. Водитель грузовика с прицепом, перевозивший трубы большого диаметра решил проехать через город. В районе Красной площади начал спуск к Стрелецкому мосту. При повороте налево не справился с управлением и вылетел в кювет. Трубы сорвались и снесли кабину грузовика. Состояние водителя неизвестно.