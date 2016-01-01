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Главная  /  Репортажи  /  Коммунальщики убирают снег с крыши механизированным снегоуборщиком в Томске

Коммунальщики убирают снег с крыши механизированным снегоуборщиком в Томске

Автор:
BadTomsk
Дата публикации:
13:53
  • 19
  • 0

Рабочие убирают снег с крыши механизированным снегоуборщиком в Томске.

  • 19
  • 0

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