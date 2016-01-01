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Главная  /  Репортажи  /  Трактор сломал остановку в городе Донском Тульской области

Трактор сломал остановку в городе Донском Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
14:02
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Вот так усердно почистили снег в Донском Тульской области. Трактор убирая снег повредил конструкцию остановки.

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