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Главная  /  Репортажи  /  Каток на ВДНХ завершил свою работу: начался демонтаж

Каток на ВДНХ завершил свою работу: начался демонтаж

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:10
  • 13
  • 0

На ВДНХ начался демонтаж катка.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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