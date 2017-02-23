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На Новошахтинских дорогах сплошь ямы и ухабы

Автор:
VLADIMIR.D
Дата публикации:
16:11
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В городе Новошахтинск, на улице Молодогвардейцев образовались многочисленные ямы. Дорога превратилась в решето. Автомобилисты снижают скорость.

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