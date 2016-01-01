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Большое количество снега скопилось на крыше жилого дома в Иваново

Автор:
Aleksei8104
Дата публикации:
16:29
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Коммунальные службы не очищают крышу жилого дома от снега и льда в Иваново.

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