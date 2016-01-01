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Главная  /  Репортажи  /  Последствия падения глыбы льда на тротуар в опасной близости от пешеходов

Последствия падения глыбы льда на тротуар в опасной близости от пешеходов

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:50
  • 28
  • 0

Глыба льда упала в метре от пешеходов.

  • 28
  • 0

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