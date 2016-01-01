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Ямочный ремонт дорог в городе Белгород

Автор:
DmitriyMit
Дата публикации:
17:05
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Ремонт Белгородского проспекта в р-оне центрального рынка. Рабочие осуществляют ямочный ремонт.

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