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Дороги заметены снегом в городе Стерлитамак

Автор:
956rmt
Дата публикации:
17:09
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Каждое утро после бурана или снегопада нанимаем сами трактор для расчистки дорог. Администрации города плевать на частный сектор уже 4 года.

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