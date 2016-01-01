Дороги заметены снегом в городе Стерлитамак

Автор: 956rmt Дата публикации: 17:09

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Каждое утро после бурана или снегопада нанимаем сами трактор для расчистки дорог. Администрации города плевать на частный сектор уже 4 года.