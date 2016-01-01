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Дороги в городе Кургане

Автор:
paca197705te
Дата публикации:
00:13
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  • 0

Состояние дорог в городе Кургане, уборка от снега не производится.

  • 15
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Комментарии (0)

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