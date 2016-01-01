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Демонтаж ледяного городка на Поклонной горе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:59
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Фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» завершил свою работу, идет демонтаж ледяного городка на Поклонной горе.

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