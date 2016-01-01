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Возгорание в старом здании в центре Москвы

Автор:
Roman Ekimov
Дата публикации:
21:08
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Пожар в здании старой постройки в центре Москвы, по адресу: Дашков переулок, дом 7.

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