Особняк постройки 18 века горит в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 20:25

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28 февраля вечером в центре Москвы произошел пожар. Загорелось трехэтажное здание, в котором располагался особняк 18 века в Дашковом переулке д.7. По прибытию первых пожарных расчетов на место происшествия с чердака здания наблюдалось открытое горение. Тушение пожара осложнялось большим количеством припаркованного транспорта и узкой переулочной сетью, что создавало определенные трудности в маневрировании транспорта экстренных служб и установкой подъёмника с целью прокладки магистральной линии для тушения пожара с кровли. По предварительным данным площадь пожара составляет 70 кв. м. Движение транспорта по прилегающей улицы Тимура Фрунзе полностью перекрыто. Также в районе места пожара существенно упала видимость из-за дыма. Окончательные причины пожара будут установлены в ходе дознания.