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Ямы на дорогах города Курск

Автор:
evgen46
Дата публикации:
21:08
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Ямы на дорогах города Курск. Ул. Харьковская / ул. Резиновая, при движении от ул. Черняховского в сторону пр. Кулакова.

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