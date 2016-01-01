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Терминалы предварительной продажи проездных документов появятся на Ярославском направлении

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:01
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В связи с увеличением спроса на услугу руководством ОАО «Центральная ППК» принято решение о распространении сети терминалов предварительной продажи на Ярославское направление. Планируется оборудование 11 станций 33 терминалами. Компания продолжает получать положительные отзывы о нововведении, что говорит о верно выбранном направлении развития сервиса для пассажиров. Получив талон, пассажир может произвести окончательное оформление билета и расчёт за проезд уже непосредственно в вагоне поезда у кассира-контролера, в кассе или билетном автомате на станции назначения. Сервисный сбор за окончательное оформление билета в вагоне поезда, кассе или билетном автомате на станции назначения не взимается. В настоящее время терминалы предварительной продажи проездных документов установлены на 19 остановочных пунктах Киевского направления.

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