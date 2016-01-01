Двух человек спасли при пожаре в жилом доме на Чертановской улице

Автор: denis947 Дата публикации: 01:05

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В ночь на 1 марта на юге Москвы произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме на Чертановской улице, д. 43, к. 2. К прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений из окон квартиры на 5-минут этаже шел дым. В ходе тушения пожара с вышележащих этажей пожарные спасли двух человек, 12 были эвакуированы. Площадь пожара пожара составила 8 кв метров, никто не пострадал.