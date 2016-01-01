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На западе МКАД сгорела фура

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
01:21
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Загорелась фура, в составе тягача "Рено". Грузовик с калиниградскими номерами двигался по МКАД в сторону Молодогвардейской улицы. На 59 километре автодороги водитель грузовика заметил, как из-под приборной панели стал выходить дым. Водитель остановил машину в правом ряду. Через несколько минут тягач охватило пламя. Начала гореть кабина, затем интенсивное горение перешло на переднюю часть полуприцепа. Фура была загружена макаронами и хлебом. Продукты были упакованы в картонную гофротару. Коробки стали воспламеняться и вскоре пламя дошло до середины фуры. Прибывшие пожарные стали тушить машину с двух сторон - полуприцеп и сам тягач. Через 30 минут пожар был локализован, а еще спустя 20 минут полностью потушен. Водитель фуры не пострадал. Стоит отметить, что 14 февраля текущего года на этом же месте, ночью, горела фура в составе тягача "МАН". Грузовик также с калиниградскими номерами перевозил почту. А 15 февраля 2016 года также на этом месте автомобиль "БМВ" под управлением сотрудника ГИБДД столкнулся с тремя фурами. В аварии погиб водитель "БМВ".

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