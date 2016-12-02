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Главная  /  Репортажи  /  Огромная очередь выстроилась в МФЦ города Серов Свердловской области

Огромная очередь выстроилась в МФЦ города Серов Свердловской области

Автор:
dnzhukov73
Дата публикации:
10:15
  • 13
  • 0

Большая очередь выстроилась в МФЦ города Серов, чтоб записать ребенка в лагерь. Люди с ночи занимают очередь.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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