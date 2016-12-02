Огромная очередь выстроилась в МФЦ города Серов Свердловской области

Автор: dnzhukov73 Дата публикации: 10:15

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Большая очередь выстроилась в МФЦ города Серов, чтоб записать ребенка в лагерь. Люди с ночи занимают очередь.