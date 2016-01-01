Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Главная магистраль Иркутска покрыта многочисленными выбоинами

Главная магистраль Иркутска покрыта многочисленными выбоинами

Автор:
Иркутянин
Дата публикации:
09:33
  • 50
  • 0

Жители Иркутска возмущены дорожным покрытием на главной магистрали города - улице Байкальской. На одном из участков трассы обнаружены многочисленные выбоины. Горожане вспомнили, что от остановки "Волжская" до остановки "Диагностический центр" новое полотно появилось летом прошлого года, а теперь пришло в негодность. Как стало известно, здесь нарушена технология укладки асфальта.

  • 50
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
12:59 | Аноним
Коммунальные службы плохо убирают дорогу в Томске
38 0
28.02 21:08 | evgen46
Ямы на дорогах города Курск
29 0
28.02 17:05 | DmitriyMit
Ямочный ремонт дорог в городе Белгород
63 1
10:09 | kostsam90
Здание исправительной колонии загорелось в городе Вихоревка Иркутской области
38 0
16.02 13:21 | Александр Куклин
Некачественная уборку кровли от снега в Иркутске