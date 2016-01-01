Главная магистраль Иркутска покрыта многочисленными выбоинами
- Автор:
- Иркутянин
- Дата публикации:
- 09:33
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Жители Иркутска возмущены дорожным покрытием на главной магистрали города - улице Байкальской. На одном из участков трассы обнаружены многочисленные выбоины. Горожане вспомнили, что от остановки "Волжская" до остановки "Диагностический центр" новое полотно появилось летом прошлого года, а теперь пришло в негодность. Как стало известно, здесь нарушена технология укладки асфальта.
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