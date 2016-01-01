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Коммунальные службы плохо убирают дорогу в Томске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:59
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Дороги не убираются от снега в Томске. На все жалобы приходят отписки. Налоги мы платим как все обычные люди. Это дискриминация по месту жительства.

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