Коммунальные службы плохо убирают дорогу в Томске

Автор: Аноним Дата публикации: 12:59

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Дороги не убираются от снега в Томске. На все жалобы приходят отписки. Налоги мы платим как все обычные люди. Это дискриминация по месту жительства.