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Круглая радуга образовалась в Брянске

Автор:
Татьяна Майстренко
Дата публикации:
13:22
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Круглая радуга образовалась в небе над Брянском.

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