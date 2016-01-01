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Сотрудники Мосводоканала устраняют последствия загрязнения акватории Москвы реки на Фрунзенской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:04
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Специалисты аварийной службы Мосводоканала устраняют последствия загрязнения в акватории Москвы реки. Ранее поступила информация от очевидцев, что в центре Москвы на Фрунзенской набережной обнаружено крупное мазутное пятно. Разноцветные фракции неизвестного происхождения заметили в районе домов №18 и №14. В настоящее время на место прибыл специальный катер для устранения загрязнения. Также на берегу дежурит аварийная бригада Мосводоканала. Причины и источник загрязнения устанавливаются.

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