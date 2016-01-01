В Москву пришла весна

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17:14

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Весна пришла в Москву. На улице немного потеплело. На тротуарах и в парках образовались небольшие лужи. На улицах города снег постепенно тает. Температура поднялась до +4.