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В Москву пришла весна

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:14
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Весна пришла в Москву. На улице немного потеплело. На тротуарах и в парках образовались небольшие лужи. На улицах города снег постепенно тает. Температура поднялась до +4.

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