Дорожные рабочие закидывают ямы снегом в Тамбовской области

Автор: Аноним Дата публикации: 17:42

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Дорожные рабочие закидывают ямы снегом с обочины. Работы производятся на дороге из Липецкой области в сторону федеральной трассы Тамбов - Орел.