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Дорожные рабочие закидывают ямы снегом в Тамбовской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:42
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Дорожные рабочие закидывают ямы снегом с обочины. Работы производятся на дороге из Липецкой области в сторону федеральной трассы Тамбов - Орел.

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