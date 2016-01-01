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Заваленная снегом дорога в городе Ртищево Саратовской области

Автор:
VVV2016
Дата публикации:
17:46
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В городе Ртищево Саратовской области, снег долежался до начала весны и чистить дорогу ни кто на торопится.

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