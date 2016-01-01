Огромные ямы на центральной дороге в городе Донской Тульской области

Автор: Справедливый Донской край Дата публикации: 19:01

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Весь город в таких ямах! Уже ездить невозможно. На кадрах центральная дорога - ул. Октябрьская.