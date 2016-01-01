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Главная  /  Репортажи  /  Огромные ямы на центральной дороге в городе Донской Тульской области

Огромные ямы на центральной дороге в городе Донской Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
19:01
  • 14
  • 0

Весь город в таких ямах! Уже ездить невозможно. На кадрах центральная дорога - ул. Октябрьская.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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