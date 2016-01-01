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Дорожные ямы в Теплостанском проезде

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:01
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На юго-западе Москвы в Теплостанском проезде обнаружен участок дороги с несколькими ямами. Он расположен неподалеку от ландшафтного заказника Теплый стан. Автомобильное движение по этой дороге всегда интенсивное. Со стороны Ленинского проспекта автомобилисты по кратчайшему пути попадают в район Теплый стан на улицу Академика Варги. Несмотря на это, освещения на улице практически нет, а череда ям и трещин с перспективой образования новых сохраняется, что является косвенным признаком аварийности и поломок автотранспорта из-за некачественного дорожного покрытия.

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