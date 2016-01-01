Новое освещение на северо-востоке МКАД

15

15 0

Усовершенствованное освещение появляется на главной скоростной магистрали Москвы – МКАД. На северо-востоке столицы такое освещение появилось на внутренней стороне МКАД – на 88-м и 90-м км. На данных участках справа установили новые опоры освещения с современными лампами повышенной яркости. Данные участки дороги являются одними из самых аварийных на северо-востоке столицы. Департамент транспорта совместно со столичным управлением ГИБДД надеются, что это позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Установка дополнительного освещения позволит сократить количество аварий как минимум на 20%. Всего такое освещение появится на 65 участках МКАД.