Аварийное состояние дороги в поселке Нижний Кисляй Воронежской области

Автор: KaskaD111 Дата публикации: 19:32

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Перед зимой дорожная служба срезала асфальт, после появления на нем от грузовиков колеи и оставили так. Сейчас после таяния снега на дороге осталась одна вода, ямы и грязь. Ехать по ней можно на скорости не больше 5 км/ч. Да и вообще, если в Воронеже нет сейчас ни одной улицы, где была бы хорошая дорога без ям, что уж говорить о поселке. Воронежская и областная администрация без действует и допускает укладку некачественного асфальта и бестолкового ремонта в лужах и в снегу.