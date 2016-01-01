Ужасное состояние дороги в столичном районе Отрадное
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 20:53
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- 57
На северо-востоке столицы обнаружено ужасное состояние дорожного полотна. Речь идёт о Проектируемом проезде № 5443, который расположен в районе Отрадное и соединяет Сигнальный проезд с Нововладыкинским проездом. Строения относятся к Сигнальному проезду. Дорога имеет длину всего 500 м и вся в ямах. Дорожные службы не торопятся заделывать их. Водителям приходится притормаживать, чтобы объехать такое количество ям. У обочины лежит гравий, который вылетает из ямы, когда в неё попадает колесо автомобиля.
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