Ужасное состояние дороги в столичном районе Отрадное

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На северо-востоке столицы обнаружено ужасное состояние дорожного полотна. Речь идёт о Проектируемом проезде № 5443, который расположен в районе Отрадное и соединяет Сигнальный проезд с Нововладыкинским проездом. Строения относятся к Сигнальному проезду. Дорога имеет длину всего 500 м и вся в ямах. Дорожные службы не торопятся заделывать их. Водителям приходится притормаживать, чтобы объехать такое количество ям. У обочины лежит гравий, который вылетает из ямы, когда в неё попадает колесо автомобиля.