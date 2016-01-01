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Главная  /  Репортажи  /  В Курске десятки автомобилей регулярно проваливаются в яму на дороге

В Курске десятки автомобилей регулярно проваливаются в яму на дороге

Автор:
vkontakte332478547
Дата публикации:
20:53
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На перекрестке Верхней Луговой и Масловки в Курске каждый день машины остаются без бамперов. Гнут пороги и по несколько часов водители пытаются вытащить свои машины. На все звонки и жалобы нет ни какой реакции. Звонили в МЧС, ГИБДД. Просили хотя бы установить знак. Ручей течет и летом и зимой без всяких подземных труб, асфальт просто уже смыло! Смешно. Это центральная улица Верхняя Луговая! Люди отреагируйте! За эту зиму я насчитал около 40 машин, которые там разбились и это только те которых я видел, проезжая мимо, многим пришлось помогать, тянуть тросами. Надеюсь, что это кто-то в силах остановить.

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