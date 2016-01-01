Ночь на катке в парке «Сокольники»

Автор: Uwis Дата публикации: 21:43

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Каток в «Сокольниках» превратился в Северный Ледовитый океан, основным цветом стал синий. Посетителям предложили прийти на каток в одежде ярко-синего цвета. В центре площадки установили арт-объект в виде светящегося айсберга, вокруг которого катаются гости, символизируя волны. Тем, кто не смог подобрать одежду в тон, на катке раздали синие накидки. Общий поток катающихся снимают на видео с воздуха. Настроение гостей на «Льду» поддерживают музыкальные диджеи и ведущий. Бесплатно покататься можно до 24:00.