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Главная  /  Репортажи  /  В городе Большой Камень в Приморском крае загорелась крыша жилого дома

В городе Большой Камень в Приморском крае загорелась крыша жилого дома

Автор:
_claw
Дата публикации:
07:20
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В городе Большой Камень в Приморском крае на улице Курчатова загорелась крыша жилого дома.

  • 21
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